引渡法修正草案通過 法務部：與世界同步

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（中央社記者蕭博文台北31日電）法務部表示，行政院院會今天通過「引渡法」修正草案，重點包括增訂引渡羈押、緊急引渡等程序，將來完成立法程序後，有助於與他國進行引渡司法互助，實現個案司法正義。

法務部發布新聞稿表示，鑑於科技進步及交通發達，台灣與世界各國往來日益頻繁，人員移動便利。不論是外國罪犯事後走避台灣，或台灣犯罪之人遠遁他國，均所在多有。

新聞稿指出，引渡法自民國43年4月17日公布施行後，曾於69年7月4日修正施行，但迄今已40餘年未再修正，規範內容與國際引渡實務已有落差，且與現行刑事訴訟制度產生扞格。

法務部表示，經召開多次專家學者會議，並參考德國、日本及韓國等外國立法例及聯合國相關國際公約，擬具引渡法修正草案，函報行政院審查，今天經行政院院會通過，讓引渡法制與時俱進，與世界同步。

法務部指出，修正草案總條文數為52條，並且分為4章，本次修正內容重點包括在第1章總則中，明訂「互惠」為現行國際刑事司法互助的基本原則。

第2章「外國向我國請求引渡」部分，明確聲請書及格式要件、統一請求路徑、明定應拒絕或得拒絕協助的條件，並增訂簡化引渡審查、引渡羈押、緊急引渡等程序，另修正引渡特定性原則及再引渡禁止原則。

此外，在第3章「我國向外國請求引渡」部分，增訂向外國提出引渡請求的路徑與程序，第4章「附則」部分則規範引渡羈押補償事宜。

法務部表示，引渡法修正草案將送立法院審議，將來完成立法程序後，將能與國際實務接軌，完備國內引渡法制。（編輯：張銘坤）1110331