失智富豪告老臣 討借名登記股票勝訴

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（中央社記者劉世怡台北6日電）失智多年、食品業味王公司前董事長頴川建忠為討回借名登記的子公司股票，向老臣、味王董事長陳清福提告返還股票訴訟，台北地院判頴川勝訴，陳男應還11家子公司股票。

台北地方法院判決指出，頴川建忠因為失智症，法院於民國107年2月5日裁定為受輔助宣告人，原先由台北市社會局擔任輔助人，後改由郭怡青律師、林素雯會計師、紀佩如心理師共同擔任輔助人。

全案緣於，頴川建忠主張，他創立大洋僑果公司，而陳清福在身邊輔佐事業多年，深受自己信賴，為分散股權而將11家子公司股分借名登記在陳清福名下。

後來頴川建忠認為自己年事已高，且陳清福未經他許可改選公司董監事，他為避免股票被侵占，要求次子穎川欽和詢問陳清福和其他借名登記股票的員工返還股票，但僅有陳清福不理會，其他人都同意返還股票，因此提告要求陳清福返還股票。

判決指出，陳清福表示，頴川建忠記憶混亂，甚至將兒子認成他人，可見認知能力日益退化，難以判斷頴川建忠是否有意要求他返還股票；另公司董監事是依法改選，並非他未經許可而改選。

陳清福指出，頴川建忠失智後，兒子介入公司經營，一再要求頴川建忠簽署多份文件，讓他左右為難，他沒有拒絕返回股票，而是借名契約尚未終止。

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台北地院認為，陳清福於105年12月7日、19日和106年2月3日均出席主管會議，當時頴川建忠一再表明股票為借名登記，要求返還股票、變更股權登記，且其餘借名登記者均已返還。

北院日前認定，頴川建忠在被裁定為受輔助宣告人之前，已經表明欲拿回借名登記的股票，確實表明終止股票借名登記，因此判頴川建忠勝訴，陳清福應返還11家子公司股票共計447萬股，價值逾7億元。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110406