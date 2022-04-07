假植栽整地亂倒廢土獲利2千萬 7嫌落網遭法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府獲報有不肖業者涉以植栽整地名義，違法傾倒廢土在三峽山區，不法獲利達新台幣2000萬元；專案小組經6個月時間追查蒐證，依廢棄物清理法等罪嫌移送法辦王姓主嫌在內共7人。（翻攝照片）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北7日電）新北市府獲報，不肖業者涉以植栽整地名義，違法傾倒廢土在三峽山區，不法獲利達2000萬元。專案小組經長期追查，日前收網，依廢棄物清理法等罪嫌移送法辦王姓主嫌在內共7人。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天舉行線上記者會說明，市府環保局去年9月獲報，三峽區有不肖業者假藉植栽整地名義，行亂倒廢土之實，隨即會同檢警組成立專案小組，由新北地檢署檢察官鄭宇指揮偵辦。

專案小組經6個月時間追查蒐證，發現主嫌57歲王姓男子是從事土方業者，長期把持操控大台北地區土石方，過去一貫犯罪模式從接洽建築工地的「土頭」，到後續的砂石車載運廢土、土資場整土、傾倒棄土場，全部採一條龍方式經營。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，這次王男勾結劉姓農民提供在三峽山區的農地，以植栽整地為幌子，違法傾倒建築工地廢棄土石方，短短一個月內砂石車輛進出就達1100多次，初估傾倒廢土達3萬立方公尺，因傾倒量過於龐大，面積竟還溢出到國有土地，不法獲利達新台幣2000萬元。

專案小組日前展開收網行動，依廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法、竊占等罪嫌，將王姓主嫌及張姓男子等共7人移送新北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1110407