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高雄市三線一星督察涉貪 懲戒法院判撤職

2022/4/8 11:50
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（中央社記者林長順台北8日電）原高雄市警察局三線一星督察孫啟義涉嫌包庇色情營業場所，並接受業者招待脫衣陪酒及收受款項，法院一、二審依貪污等罪判11年徒刑。懲戒法院判決孫啟義撤職，並停止任用4年。

孫啟義自民國99年12月25日起至109年7月23日止，擔任高雄市警察局督察室督察，轄區內有一家劉姓男子經營的「小吃店」，店內有越南籍女子脫衣陪酒等的營利行為。

判決表示，孫啟義於102年、103年間接續要求及收受劉姓業者招待，包括接受女侍脫衣陪酒招待、收受劉男交付的現金新台幣2萬元、接受按摩服務招待、委託修繕鐵皮屋，前往越南旅遊及購買家電等。

判決指出，孫啟義接受劉男賄賂及不正利益期間，警察臨檢這家「小吃店」的次數、強度降低，無照營業也沒有被移送高雄市政府裁罰。高雄地檢署指揮廉政署偵辦後，聲押孫啟義獲准。高雄市政府將孫啟義停職，移送懲戒。

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高雄地方法院一審依貪污治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪，判處孫啟義有期徒刑11年，褫奪公權5年。孫啟義不服提起上訴。高雄高分院維持原本刑度。案件正由最高法院審理中。

懲戒法院審理後，認為孫啟義犯行事證明確，審酌他犯案時擔任高雄市政府警察局督察室督察，不僅未能潔身自愛以為表率，更進而關說員警，並收受賄賂及不正利益，嚴重敗壞警界風紀，判決撤職並停止任用4年。可上訴。（編輯：李錫璋）1110408

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