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幫派吸收未成年經營賭場錢莊 北市警逮9人送辦

2022/4/8 15:00
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（中央社記者劉建邦台北8日電）奚姓男子為首的天道盟台北分會，涉嫌吸收未成年加入幫派，並在新北市板橋區附近經營職業賭場、地下錢莊等，台北市刑警大隊掌握線索，前往逮人，逮捕奚男等9人送辦。

台北市刑警大隊今天召開記者會，偵二隊長黃瀰嬗指出，近期接獲情資，有幫派在新北市板橋區附近出沒，涉嫌暴力討債等犯行，經查以37歲奚姓男子為首犯罪集團涉重嫌。

警方查出，奚姓男子近期才剛接任天道盟台北分會長，為壯大幫派聲勢，除吸收未成年加入幫派，並在新北市板橋區經營職業賭場、地下錢莊等，若有成員要退出幫派或賭場員工要離職，就找小弟打人、恐嚇要求簽立本票等。

警方表示，奚男還教唆小弟前往欠債民眾住家噴漆、叫囂，用暴力方式討取債務，有被害人遭幫眾毆打後，奚男就要求小弟透過手機錄影、拍照。

北市刑大經多月監控蒐證，掌握奚男與其幫眾對多名被害人恐嚇、妨害自由等犯行，昨天見時機成熟，前往逮人，逮捕奚男等9人到案，查扣空氣槍、開山刀、狼牙棒、帳冊、本票、借據等物。

警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法賭博、恐嚇取財等罪嫌，把奚姓男子等9人移送新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110408

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