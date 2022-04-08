新竹縣查獲非法寵物繁殖場 依動保法開罰

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新竹縣家畜疾病防治所經警方協助調查，8日在竹東鎮查獲一處非法特定寵物繁殖場，業者涉嫌違法繁殖及買賣特定寵物等，將依動物保護法開罰。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣政府家畜疾病防治所今天在竹東鎮查獲一處非法特定寵物繁殖場，業者涉嫌違法繁殖及買賣特定寵物等，將依動物保護法開罰。

新竹縣政府發布新聞稿表示，近日接獲多起染病布偶貓遭棄養案件，經警察局竹東分局協助，以車牌、就醫紀錄及相關足跡發現，棄養者所在地於竹東鎮大鄉里，會同警方前往查核，現場查獲布偶貓、英國短毛貓等品種犬貓，共23隻，其中一隻已死亡。

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新竹縣家畜所指出，發現業者涉及非法繁殖及買賣特定寵物、不做為致使寵物造成死亡、棄養寵物，以及未施打狂犬病預防注射等多項法律規定，違反行政法部分將依法裁處，將裁處新台幣10萬元以上300萬元以下罰鍰。

家畜所說，至於業者故意棄養染病貓致死部分，將蒐集相關事證後移送縣警察局繼續查辦。另外，業者還涉及棄養及未依規定施打狂犬病疫苗等多項違規，將待事證確認後加重處分。（編輯：方沛清）1110408