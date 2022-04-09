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首頁 / 社會

南投破百公斤通緝男 高雄講電話太大聲露餡遭逮

2022/4/9 10:51（4/9 11:31 更新）
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體重破百公斤的南投古姓男子分別因毒品、強盜案遭南投地檢署通緝，8日在高雄因講電話聲量太大，被台南市警4名偵查隊員發現，警方在古男購買彩券毫無防備時，聯手將他壓制逮捕。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月9日
體重破百公斤的南投古姓男子分別因毒品、強盜案遭南投地檢署通緝，8日在高雄因講電話聲量太大，被台南市警4名偵查隊員發現，警方在古男購買彩券毫無防備時，聯手將他壓制逮捕。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）體重破百公斤的南投古姓男子，今年因毒品．強盜遭通緝，昨天在高雄講電話聲量太大，遭台南市警4名偵查隊員發現，一路尾隨，利用古男購買彩券毫無防備時，聯手壓制逮捕。

台南市政府警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，第二分局4名偵查隊員昨天下午前往高雄市湖內區辦案時，發現1名男性汽車駕駛在車中講電話聲量超大，警方一查，駕駛是南投縣34歲古姓男子，今年2月及3月分別因毒品、強盜案而遭南投地檢署通緝。

古男身形高大壯碩，身高逾180公分，體重110公斤，警方考量安全及避免攔車危險，一路尾隨古男到湖內區中山路一家彩券行，待他買完彩券走到門口毫無警覺防備時，突然大叫古男名字，古男應聲轉頭後想逃時，已被4名偵查隊員包圍。

結果警方以4人對付1人，再使用辣椒水及警棍將古男壓制在地，解送歸案。（編輯：黃世雅）1110409

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