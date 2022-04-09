群組傳「趕羚羊」辱社區總幹事 男子遭判賠5千元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北9日電）張姓男子不滿社區林姓總幹事處事方法，在群組內傳送「趕羚羊」文字，遭求償10萬元。士院認為，「趕羚羊」為辱罵人的諧音，日前判決張男應賠償林男5000元精神慰撫金。

士林地方法院判決書指出，林姓總幹事向法院主張，他擔任台北市某社區總幹事，張男為社區管理委員會委員；民國109年間，他在管委會LINE群組傳送工作日誌，張男隨即回傳「當耳邊風是吧」、「趕羚羊」等訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林姓總幹事認為，張男藉「趕羚羊」諧音辱罵他，貶損他的人格、名譽，請求判決張男賠償新台幣10萬元；張男則辯稱，只是對社區不滿，並非針對總幹事，並指總幹事處事不透明，才提出質疑。

承審法官認為，張男坦承總幹事處事不透明才提出質疑，足以認定張男傳送「趕羚羊」至群組是針對總幹事；張男以「趕羚羊」諧音辱罵總幹事，造成總幹事名譽受損，應負損害賠償責任，審酌雙方工作、侵權行為等情狀，判張男賠償新台幣5000元。可上訴。（編輯：李錫璋）1110409