2男子未戴口罩遭勸 竟暴力攻擊慈濟醫護保全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）徐姓男子今天開車載著妻子及李姓夫妻到新店的台北慈濟醫院急診，徐男和李男因未戴口罩遭勸阻竟毆打醫護及保全，警方到場將涉案2人逮捕送辦；院方則發表聲明嚴正譴責暴力。

位於新店區的台北慈濟醫院急診處上午2時許發生36歲徐姓男子及24歲李姓男子，同車載2人的妻子就診，但因未配戴口罩遭保全勸阻，進而衍生肢體衝突。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方發布訊息表示，徐男及李男先後闖入院內大聲叫囂並與護理人員發生肢體衝突，場面一度混亂，警方獲報到場逮人，除將2人依違反醫療法移送法辦外，徐男駕車就醫，經酒測，酒測值達1.02mg/l，也被依公共危險罪嫌併案函送法辦。

台北慈濟醫院則發布聲明指出，這次事件共有2名保全、6名護理人員頭頸部跟四肢挫傷，醫療處置後皆已返家休息，後續提供相關監視錄影畫面，協助同仁配合警方調查外，也嚴正譴責暴力，並提醒民眾防疫期間，就醫前請務必配戴口罩並做好自我防護，保護自己也保護別人。（編輯：方沛清）1110411