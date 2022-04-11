女檢開庭用語爭議 地檢署將調偵訊光碟回復始末

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媒體報導「女檢開庭太勁爆」，台東地檢署11日發布新聞稿表示，檢察官所應採行的必要偵查作為，並非無故或好奇而進行偵訊；將向法院調取相關卷證及錄影音偵訊光碟，以完整回復相關始末，釐清外界質疑。中央社記者盧太城攝 111年4月11日

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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）媒體報導「女檢開庭太勁爆」，台東地檢署今天表示，檢察官所應採行的必要偵查作為，並非無故或好奇而進行偵訊；將向法院調取相關卷證及錄影音偵訊光碟，完整回復相關始末。

蘋果新聞網報導，女檢開庭突問男同志「跟男法官約砲嗎」對話。

台東地方檢察署發布新聞稿表示，此案為檢察官偵辦林姓被告涉嫌對收容機構2名少年案件為強制猥褻及性騷擾等案件，於執行搜索查扣林姓被告手機並解讀後，發現林姓被告手機存有部分遭林姓被告猥褻少年法院調查報告討論內容，因而察覺台東地方法院相關人員疑有洩密之嫌，已另提起公訴。

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檢察官當時，據手機內相關通話的可疑內容，逐一偵訊林姓被告與台東地方法院人員的往來狀況及互動關係，是當時所應採行的必要偵查作為，並非無故或好奇而進行偵訊。承辦檢察官應無刻意歧視或不當的言詞。

台東地檢署尚未接獲任何陳情人陳情，因有媒體報導而致外界有所質疑，將主動向法院調取相關卷證及錄影音偵訊光碟，進行調查，以完整回復相關始末，釐清外界質疑。（編輯：管中維）1110411