民眾檢舉群聚場所 北市警意外破職業賭場

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台北市警方日前接獲民眾檢舉，指中山區龍江路有處住戶常有多人出入，疑有群聚情形，經查竟是鎖定附近攤商為主的職業賭場，完成偵蒐於10日逮捕10嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月12日

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市中山區龍江路上1處民宅近來常有多人出入，居民擔憂群聚恐成疫情破口，通報警方進行了解，經查竟是鎖定附近攤商為主的職業賭場，完成偵蒐於10日逮捕10嫌送辦。

台北市警察局中山分局建國派出所長姜志陽今天對外表示，日前接獲民眾檢舉指轄內龍江路有處住戶常有多人出入，疑有群聚情形，擔憂社區因此出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情破口，請求警方進行了解。

警方獲報後便派員查訪，發現當地除人員出入頻繁外，還不時有麻將牌聲響傳出，研判應為職業賭場，隨即加派人手布線蒐證，並向台北地院聲請搜索票。

進一步調查了解，賭場負責人為60多歲彭男，他看準濱江市場攤商作息單純，所以特意租屋開設賭場邀攤商收工後聚賭，並以象棋士九作為賭具，還向每人收取新台幣300元的入場費。

經數日偵蒐後，警方於10日持搜索票執行搜索行動，當場查獲1名賭場人員和9名賭客，並起獲賭資計4萬1000元，同時也避免因賭博群聚而造成疫情擴散。（編輯：張銘坤）1110412