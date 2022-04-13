碩士論文抄襲風波和解落幕 李眉蓁：感謝對方諒解

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄13日電）高市議員李眉蓁投入高雄市長補選期間爆碩論抄襲風波，橋檢偵結後依著作權法起訴，但因雙方昨天達成和解，今天庭期取消。李眉蓁則再次向對方致歉並感謝諒解。

李眉蓁上午向中央社記者表示，論文事件已經和解，不再浪費司法資源，謝謝大家關心。這段時間的紛擾結束，大家都要向前看繼續努力，也再次向對方致上誠摯歉意跟感謝諒解。

針對李眉蓁涉碩士論文抄襲案，橋頭地方法院指出，因雙方律師昨天已簽立調解書達成和解，並告知承辦股書記官今天庭期取消，所以法院將再依事後是否收到告訴人撤回告訴狀，依法處理。

李眉蓁民國109年代表國民黨投入高雄市長補選期間，遭踢爆她在97年發表的碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」，內容涉抄襲台北大學公共行政暨政策學系學生雷政儒碩士論文「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」，事後雷政儒委由律師提告違反著作權法。

中山大學開審定會確定論文抄襲後，發文及公告撤銷李眉蓁的大陸研究所碩士學位及註銷學位證書。

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橋頭地檢署起訴書指出，檢方根據李眉蓁坦承抄襲犯行、中山大學函文、校外委員審查結果等，認定其碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」確實有抄襲、重製、改作自雷政儒碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」，抄襲重置段落包括摘要、研究動機、研究方法、結論等。

橋檢偵結後，認為李眉蓁涉犯著作權法第91條「擅自以重製方法侵害他人著作財產權」，今年1月13日將她起訴，依法可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1110413