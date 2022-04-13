女宮主撂人打死欠20多萬法事費信徒 3嫌起訴

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄顧姓男子因積欠20多萬法事費，遭蔡姓女宮主夥同梁姓、魏姓男子痛毆致死，丟包鳳山臨海路公園椅子。高雄地檢署偵結後，今天依殺人等罪將蔡女等3人起訴。

蔡姓女宮主到案後雖坦承有持木棒、球棒、鐵鎚、抓耙子等物毆打顧男，但否認有殺人犯意跟盜領金錢，2名同夥則僅承認領錢部分，不過檢方依發現相關證人證述及證物，認定3人犯案事實明確，今天依殺人、詐欺等罪起訴。

高雄地檢署起訴書指出，62歲顧男長年來因篤信57歲蔡女經營的高雄前鎮區私人宮廟「無極慈聖宮」能消災解厄，不僅將多年積蓄都貢獻在廟方，還積欠20多萬元法事金。但因未依時間還款，蔡女便在今年1月5日下午找來顧男談判。

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不料顧男一進去廟裡，蔡女即夥同66歲梁姓同居人和53歲魏姓信徒控制行動，並持廟內木棒、鐵鎚、抓耙子毆打對方成傷。因顧男不願簽立本票，3人不但變本加厲持續毆打，還強逼交出提款卡跟密碼，盜領顧男銀行帳戶3000元現金，直到隔天上午才將人載至鳳山臨海路某公園丟包，並被路過民眾發現。

高雄市政府警察局鳳山分局員警獲報到場時，發現顧男身上有多處瘀傷，且附近還有沾血漬長袖外衣，加上又查出死者非鳳山人，認為死因不單純，組成專案小組調查，並迅速在3小時內將3名嫌犯逮捕歸案。由於警方事後在蔡女宮廟內搜出作案棍棒及鐵槌，且廟內發現有血漬擦拭痕，詢後依殺人罪將3人移送雄檢偵辦。（編輯：黃世雅）1110413