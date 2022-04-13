中鼎2前員工涉竊營業機密 日商三菱商事也被訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北13日電）中鼎公司前員工姚姓與游姓男子涉取得中鼎營業秘密「整體品質計畫」並重製後，提供給承攬台電標案的日商三菱商事株式會社，檢方今天依營業秘密法起訴姚男2人及三菱商事。

根據新北地檢署起訴書，姚男與游男曾分別在中鼎工程公司擔任建造工程師與品管工程師，均曾參與中鼎公司承攬的台電公司通霄電廠採購案。

檢方調查，游男在離職前，偷偷將中鼎公司「整體品質計畫」等14項屬於營業秘密範疇機密文件以隨身碟複製帶出。

檢方指出，中鼎公司「整體品質計畫」，為中鼎公司承攬相關工程案件時，用於評估成本、確保安全及維護工程品質最重要關鍵，為其競爭力所在。

檢方調查，日商三菱商事株式會社與三菱動力股份有限公司在民國107年共同承攬台電公司大潭電廠採購案，因提交的「整體品質計畫及整體施工計畫」書面文件沒過，找來姚男擔任品管經理，負責撰寫被退件的文件。

姚男知道游男手中握有中鼎公司「整體品質計畫」營業秘密，為了應聘該職務，涉拜託游男把這些營業秘密交給他後，再以此為範本修改、製成「大潭電廠案整體品質計畫及整體施工計畫」等文件，供三菱商事株式會社提交給台電，藉此避免因工程遲延而違約受罰。

三菱商事株式會社與姚男均否認犯行，游男則自白犯行；檢方認為，姚男、游男取得中鼎公司營業秘密，符合營業秘密法所定要件。

檢方並認為，三菱商事株式會社身為姚男的雇主，卻無派員監督、定期稽查、或以設備、內稽內控禁止員工侵害其他公司營業秘密，亦無積極對員工進行教育訓練或定期告誡，也有責任，請法院科處罰金。（編輯：方沛清）1110413