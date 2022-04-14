男子維修冷凍倉儲輸送帶 遭升降機撞擊身亡

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25歲許姓男子13日晚間9時許在新北市瑞芳區一間物流公司作業時，發現冷凍倉儲的輸送帶被貨品卡住故障，入內排除時，疑未發現後方升降機已啟動，遭升降機撞擊後卡住陷入昏迷，經送醫急救後回天乏術。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真111年4月14日

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（中央社記者王朝鈺新北14日電）許姓男子昨天晚間在新北市一間物流公司作業時，發現冷凍倉儲的輸送帶被貨品卡住故障，入內排除時疑未發現後方升降機已啟動，遭升降機撞擊後卡住陷入昏迷，經送醫急救後宣告不治。

新北市警消昨天晚間9時48分許接獲通報，瑞芳區楓子瀨路一間物流公司有人員卡在機器下方，消防局立即派遣7車15人前往救援，警消抵達後，發現25歲許男頭部躺臥在輸送帶，手部等處被升降機卡住已失去呼吸、心跳，消防員協助脫困後，緊急送往八堵礦工醫院急救。

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警方初步瞭解，許男因發現冷凍倉儲內輸送帶遭貨品卡住故障，入內維修排除時，疑似未注意到後方的升降機已啟動，被升降機撞擊後卡住陷入昏迷，由於事發現場為攝氏零下20度的冷凍倉儲，許男經醫院搶救後，仍不幸於昨天深夜11時43分宣告不治。

警方接獲醫院通報立即派遣鑑識人員到場採證，全案製作報案人和家屬筆錄後，將報請基隆地檢署檢察官會同法醫相驗，以釐清確切死因。（編輯：陳正健）1110414