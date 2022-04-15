台版華爾街之狼案 盤商黃泳學判刑8年定讞

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（中央社記者蕭博文台北15日電）醫材廠商兆良科技負責人羅栩亮販賣未上巿股票，被形容如電影「華爾街之狼」翻版；羅栩亮遭判刑定讞並已假釋，同案被告盤商黃泳學更二審判刑8年，最高法院日前駁回上訴定讞。

台北地檢署在民國104年10月偵結本案，依違反證券交易法等罪嫌起訴羅栩亮等人。起訴指出，羅栩亮於102年間取得捷克一家公司授權在台成立公司，擬成為捷克公司在台醫療生技產業據點。

羅栩亮為完成合作計畫而有龐大資金需求，與從事未上市、上櫃公司股票大盤買賣的黃泳學共謀「印股票、換鈔票」，於102、103年間以虛偽手法詐偽發行兆良公司股票，不法所得新台幣2億4993萬7000元。

羅栩亮等人為塑造兆良公司資本充足、營運良好、獲利可期的假象，還舉辦簽約典禮，宣稱兆良公司與捷克公司簽署金額高達200億元的醫療合作備忘錄，另宣稱兆良公司股票將公開發行、計畫上市上櫃等不實訊息。

羅栩亮最終被法院依違反證券交易法、公司法判刑7年6月定讞，108年間已假釋出獄。

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負責操盤、販售股票的黃泳學一審被台北地方法院判刑10年，案經上訴，二審由台灣高等法院審理；二審認為，黃泳學隱身幕後，極力抹滅犯罪痕跡，案發後誤導檢調人員辦案，應從重量刑，改判刑12年。

案經最高法院先後兩次發回，高院更一審仍判處黃泳學有期徒刑12年；更二審則認為，黃泳學犯證交法詐偽罪，考量他已與部分投資人和解，賠償102萬餘元，改判刑8年。最高法院日前駁回黃泳學與檢察官的上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1110415