照顧久病在床弟弟起衝突 老翁勒斃中風弟再尋短

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化二水鄉今天凌晨發生凶殺案，71歲陳姓老翁照顧久病在床的弟弟，2人發生口角及肢體衝突，老翁先勒斃弟弟後再割腕自殺，造成1死1傷，警方另報請檢察官相驗，確認弟弟死因。

彰化縣警察局田中分局發布新聞指出，今天凌晨獲民眾報案，田中分局員警以及消防隊員到場時，發現彰化二水鄉惠民村民宅內1死1傷，傷者為71歲的陳姓老翁，死者為老翁64歲的弟弟。

警方指出，死者無明顯外傷，僅頸部紅腫，警消到場時已明顯死亡，至於陳姓老翁意識不清，手部及頸部都有割痕，被送往南投竹山秀傳醫院救治，老翁送醫後已恢復意識，但仍在醫院接受治療。

警方查出，弟弟曾因中風導致行動不便，原本住養老院卻住不習慣，回到老家由哥哥照顧，但弟弟脾氣不好，2人常發生口角，弟弟還曾拿重物攻擊哥哥。

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陳姓老翁先傳簡訊給親友說自己很累，親友收到簡訊後趕回位在彰化二水鄉的老家以及打110報案，員警獲報會同彰化縣消防局消防隊員前往現場查看，將陳姓老翁送醫，另報請彰化地檢署檢察官相驗老翁弟弟遺體，確認死因。（編輯：郭諭儒）1110415

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