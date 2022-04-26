遛狗起爭執警到場 飼主遭控尾隨嚇童

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市紀姓男子日前和3歲女兒在大安區巷道散步時，質疑楊姓男子遛狗尾隨驚嚇其幼女，因2人先前就曾因遛狗問題有嫌隙，護女心切的紀男憤而報警提告楊男涉違社維法。

台北市警察局大安分局臥龍派出所長陳繪丞今天表示，20日接獲民眾報通報有糾紛案，隨即派員趕赴現場，被害人紀男向警方表示，和3歲女兒於和平東路三段1巷附近散步，結果女兒遭遛狗的楊男所飼養黑狗驚嚇，向警方提告。

經調查了解，紀男於20日晚間7時許牽著幼女在巷弄人行道散步時，適逢楊男遛狗路過，由於2人先前就曾因遛狗問題有糾紛，紀男當下懷疑遭楊男牽狗一路尾隨，且在和平東路三段巷弄內遭楊男所飼養黑犬狂吠，造成其幼女嚇哭。

護女心切的紀男當下手持長傘驅趕黑犬，並憤而報警提告楊男違反社會秩序維護法，警方將雙方帶回派出所製作筆錄，後續依法偵辦。

依社維法第70條第3款規定「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰」。

大安分局呼籲，飼主帶寵物出入公共場所時，須牽繩或其他適當防護措施以管控寵物行動，另若所飼養寵物屬攻擊性較強者，出入公眾場所，需採取適當防護措施，包括長度1.5公尺以內的牽繩和配戴嘴套，以維護其他同場民眾安全。（編輯：方沛清）1110426