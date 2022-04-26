1歲童疑受虐昏迷插管 保母違法收托將裁罰檢警偵辦

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市1名1歲男童昨晚多處外傷昏迷由保母送醫，社會局今天表示，男童目前昏迷插管，由於保母違法收托，將依法裁罰6000元到3萬元，提供家屬相關協助，並助檢警偵辦。

警方表示，1名年約1歲的男童，昨晚因為昏迷，由保母送到衛生福利部豐原醫院救治，由於男童身上多處外傷且有顱內出血現象，院方懷疑男童受虐，於是通報警方與台中市社會局，全案並已報請檢方偵辦，以釐情案情。

針對這起疑似虐童案，社會局發布訊息表示，經查，這名保母沒有向社會局申請執業登記，涉違法收托，已違反兒少權法規定，依法裁處新台幣6000元到3萬元；同時，家防中心正積極進行調查，以協助檢警偵辦，若保母還涉及違反兒少權法其他事項，將依法嚴厲裁處。

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社會局指出，男童全身多處外傷，目前昏迷插管，但保母對傷勢交代不清，正由檢警積極偵辦中，社工將持續追蹤醫療情形，並提供家屬相關協助事宜。

民進黨台中市議員謝志忠則表示，他今天接到男童父親及祖父前來陳情，男童身上有很多外傷，目前昏迷插管中，小孩是在保母處受傷送醫，但保母對傷勢交代不清，他正在蒐集完整資料以找出事實真相，明天將會同男童父母對外說明。（編輯：陳仁華）1110426