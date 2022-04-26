前銀行業務專員涉詐貸 2共犯遭檢方聲押禁見

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）前凱基銀行張姓業務專員涉與民間仲介業者共同偽造文書向銀行詐貸逾新台幣上千萬元。繼張姓主嫌遭羈押禁見，新北檢再拘提3名共犯到案，今天向法院聲請羈押禁見2人、1人請回。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，新北檢金融犯罪組檢察官吳秉林指揮警方偵辦前凱基銀行張姓業務專員涉嫌違反銀行法等案，在今年1月11日執行搜索後，聲請羈押禁見張姓主嫌獲准。

檢方表示，經持續追查在逃共犯，昨天兵分4路前往廖姓、賴姓仲介業者、賴姓仲介的陳姓友人等3名被告及蔡姓證人位於桃園市4處住所，並拘提或通知被告及證人到案。

檢方今天複訊後，認廖姓及賴姓仲介業者涉犯刑法中的加重詐欺、行使偽造公、私文書等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，陳姓友人則請回。

檢警調查，張姓主嫌利用身為銀行貸款業務專員之便，竟與廖姓、賴姓民間仲介業者聯手，共同製作虛偽的各類所得扣繳暨免扣繳憑單等資料，提供給無法正常提出薪資轉帳證明而須申請信用貸款的人，作為向王道銀行及凱基銀行申請信用貸款的財力證明。

賴姓仲介的陳姓友人則提供自己的金融機構帳戶，供作款項進出之用，銀行因而無法正確評估申請貸款者的信用評價風險，致逾放貸款額度。

檢警調查，自民國108年2月起迄109年3月止，張姓業務等人向銀行詐騙逾上千萬元，因王道銀行及凱基銀行查悉有異而通報司法警察機關。（編輯：方沛清）1110426