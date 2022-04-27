1歲男童顱內出血疑保母施虐 爸媽控訴盼還原真相

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市1名1歲男童因多處外傷昏迷，由保母送醫後目前昏迷插管。爸媽今天控訴，孩子才送托2個月10天，現在卻在加護病房，要求還原真相，警方依照重傷害罪嫌偵辦。

1名年約1歲的男童，25日因昏迷由保母送往衛生福利部豐原醫院救治，男童身上多處外傷且有顱內出血現象，院方通報警局男童疑受虐，警方報請檢方並通報社會局啟動偵辦。

男童的父母今天在民進黨籍台中市議員謝志忠陪同下召開記者會，謝志忠表示，虐童零容忍，保母不能僅說一句不知道，要求還原真相。目前男童仍在加護病房救治中。

男童爸爸表示，男童為第一個孩子，先前交由阿嬤照顧，後來怕阿嬤太累，今年2月中旬送至夏姓保母照顧，每月薪資新台幣2萬6000元，每週日送過去週五接回，送托第一週接回孩子時，就發現孩子腳踝上有傷，但保母稱孩子自己撞傷。

男童爸爸指出，保母一共收托4個孩子，起先稱兒子是孩子中最小，事發後才發現，兒子是最大的，平常送兒子到保母家時，兒子總是抗拒，保母稱是不熟悉環境且不願讓他們上樓。

男童媽媽指出，事發前一天，她幫兒子洗澡時，並未發現背後有傷，隔天晚上接到保母電話，說兒子因噎奶送醫，她急奔到醫院，卻得知兒子已無法呼吸必須插管，且背部有大片瘀青，雖事後保母坦承瘀青是拍奶導致，但兒子已1歲多，怎麼可能噎奶。

男童爸爸說，當初透過朋友介紹該名保母，她曾是幼兒園教師，後為了照顧女兒辭職，接著才開始收托幼兒，已有10多年經驗，未料，兒子才送托2個月10天，人卻躺在加護病房內，不能接受。

台中市社會局發布訊息指出，夏姓保母未登記收托，違反兒少權法，最重可裁罰3萬元；若虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，男童目前仍在醫院治療，保母另收托的3名孩子，將連繫家屬，協助轉介。

檢警偵訊後，警方將依照重傷害罪嫌將夏姓保母移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110427