銳普掏空案 更四審判吳乃仁妻舅詹定邦6年

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（中央社記者劉世怡台北27日電）前證交所董事長吳乃仁妻舅、銳普前副董事長詹定邦涉掏空案，一、二審均重判10年，經三審多次發回，高院更四審今天依證交法特別背信罪判刑6年，併科罰金4500萬元，可上訴。

檢調民國94年間偵辦上巿公司銳普疑遭掏空案，鎖定副董事長詹定邦等人涉案，時任證交所董事長吳乃仁及吳妻、投資人保護中心總經理詹彩虹分別對此表示，詹定邦在這個案件中可能是受騙者，但「成年人必須自己負起責任，沒人可以幫他」，「我一定會公事公辦」以及已要求詹定邦嚴守分際、做該做的事。

檢方偵結本案認定，詹定邦等人進行「假交易、真掏空」，使銳普公司遭掏空新台幣逾9億7567萬元，將詹定邦等人起訴。

詹定邦一審遭判10年徒刑，併科罰金1億元，二審仍判10年徒刑，改併科罰金7000萬元，更一審及更二審均判他9年徒刑，併科罰金7000萬元，更三審改判詹定邦無罪，經最高法院撤銷發回，案件由台灣高等法院更四審審理。

台灣高等法院判決指出，詹定邦等人得知銳普公司經營不善欲找尋他人投資，於94年初與時任銳普公司董事長陳貴全簽訂投資協議書，約定由詹定邦等人收購至少5%以上的銳普公司股票，詹定邦後來也被選任為銳普公司副董事長。

判決指出，詹定邦以填製不實會計憑證、行使業務不實文書、行使偽造私文書、違背職務使銳普公司為不合營業常規交易的犯意聯絡，利用人頭公司與銳普公司進行虛偽不實的假交易，掏空銳普公司資產，總計銳普公司受損金額為新台幣6億2122萬3431元。

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高院更四審考量詹定邦在偵查中已自白犯行，且未因本案實際獲取犯罪所得，依法減輕其刑，再加上本案被告及辯護人聲請調查的證據很多，使得案件訴訟歷程迄今已逾8年，符合刑事妥速審判法規定，可以再次減刑。

更四審合議庭審酌詹定邦入主股票上市的銳普公司，卻未致力於生產營運以維持正常投資機能，反以假交易的方式掏空公司資產，漠視社會投資大眾與其他小股東的權益，影響股市秩序，依證券交易法特別背信罪判處6年徒刑，併科罰金4500萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110427