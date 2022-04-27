空姐與義大利富商爭女兒監護權案 二審開庭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北27日電）台灣詹姓空姐與義大利籍富商藍姓男子爭8歲女兒監護權，北院一審裁定監護權屬藍男，詹女不服提抗告，北院二審今天開庭，雙方均未出庭，僅委任律師到庭，盼以調解方式解決。

藍男與詹女爭取8歲女兒親權官司，台北地方法院一審今年1月裁定由藍男單獨行使親權，另裁定詹女須3月14日交付子女。女童日前手寫致總統蔡英文與法官信，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官會同藍男的律師，3月14日前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，執行未成功。

詹女向憲法法庭聲請就確定終局裁定為裁判憲法審查，並依憲法訴訟法第43條第1項規定聲請暫時處分。憲法法庭3月18日裁定，在詹女聲請裁判憲法審查案件裁判宣告前，暫停執行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，詹女不服北院一審裁定由藍男單獨行使親權，提起抗告，北院二審今天開庭，因藍男已回義大利，並未現身，僅委由律師到庭；詹女沒有現身，同樣委由律師出庭。

本件一審是由獨任法官裁定，二審由另3名法官組合議庭審理，今天二審庭內僅釐清程序事項，也因涉及家事案件，不開放旁聽。據悉，有律師提及，希望透過調解方式解決女兒監護權一事，以減少親情撕裂、程序痛苦。（編輯：張銘坤）1110427