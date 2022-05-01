台大校內車禍 交警經報案會到場蒐證製初判表

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（中央社記者林長順、黃麗芸台北1日電）台大傳出日前有博士生在校內發生車禍。警方與律師均表示，處理方式與一般車禍案件雷同，警方會到場蒐證、製作初判表，再由當事人決定是否提起法律訴訟。

台灣大學化學系副教授徐丞志日前在臉書發文提到，實驗室最資深的博士生在台大校園內離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車撞到，送往台大醫院緊急動手術，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷。

一名擔任過檢察官的律師指出，車禍案件無論發生在校園內或校園外，當事人都可以依法爭取權益，事故發生後，承辦員警原則上都會請雙方當事人製作筆錄，當事人此時就可表明是否提告，最晚須於6個月內提起刑事告訴。

轄區警方告訴中央社記者表示，這屬於急難救助事件，和處理一般案件雷同，警方只要接獲通報就會到現場了解和協助救護，不同於一般干涉性案件須校方同意才可，同時也會做相關紀錄。

律師表示，一般車禍涉及刑法過失傷害罪責，是告訴乃論案件，當事人若提告，檢察官會先行調解，即使案件進入法院，法院也會先開調解庭進行調解，告訴人若接受調解條件，可以在一審言詞辯論終結前撤告。

台北市交通警察大隊大安分隊分隊長簡宗瑋指出，校園內車禍因非屬道路範圍，所以不適用相關交通法令，但事故發生後，不論是誰報案，交警都會先到現場了解，並進行蒐證和測繪，和製作交通事故初判表。

簡宗瑋說，因事故雙方仍保有相關刑法和民法的權利，可向警方申請交通事故登記聯單，索取相關事故蒐證和測繪資料，進行後續處理。

律師表示，當事人在車禍中若有受傷或物品損毀，可要求對方賠償，若雙方無法達成共識，也可以向法院提出民事訴訟。（編輯：方沛清）1110501