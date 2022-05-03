嘉義男師涉高二女生加工自殺 因死亡不起訴處分

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市一所中學兼任教師連男去年10月間與高二女學生同車昏迷，2人先後不治；檢方偵結，因女學生一氧化碳併多重藥物中毒，連男涉及加工自殺罪嫌，但連男死亡，應為不起訴處分。

嘉義地檢署發布的不起訴書指出，連男（76年次）與高二女學生（94年次）為男女朋友，去年10月16日上午連男教唆女學生後決定一起殉情，連男便租車於隔天上午載女學生準備前往嘉義縣東石鄉漁人碼頭，連男於中途在商店購買木炭。

連男將車停在漁人碼頭停車場，女學生已先行吞服多種鎮靜安眠藥物，警方據報於同日下午1時23分會同女學生叔叔趕至現場發現，警方請託在場具醫護背景的2名女性分別對連男及女學生急救並送醫，惟女學生同日下午4時許不治、連男則延至10月19日上午不治。

警方當時在車內發現燃燒的木炭，經檢察官會同法醫分別相驗、解剖連男及女學生，鑑定結果，認定連男一氧化碳中毒死亡；女學生死因為一氧化碳併多重藥物中毒，且是受幫助燒炭自殺，因此連男涉及教唆、幫助他人使之自殺罪嫌，因連男已死亡，應為不起訴處分。

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這起案件發生時，女學生就讀的學校曾表示，這名男教師在學校兼課多年，非正式聘任教師，也在一家補習班任教，在校內及補習班都曾經教過這名女學生，至於2人關係，或有人檢舉師生戀，校方不便說明。（編輯：陳仁華）1110503

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