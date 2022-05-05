迴轉加速致清潔隊員摔成重傷 駕駛判4月定讞

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（中央社記者蕭博文台北5日電）花蓮縣玉里鎮清潔隊呂姓駕駛駕車迴轉時不當加速，導致站在後方踏板上的清潔隊員跌落受重傷。二審依業務過失傷害致人重傷罪，判呂男4月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，呂姓駕駛於民國106年5月12日晚間，駕駛垃圾車搭載黃姓隊員收取垃圾，途經玉里鎮台九線294公里處迴轉時，黃男跌落地面，受有大腦創傷性出血而無表達能力的重傷害。

一審花蓮地方法院認為，依行車紀錄器影像無從判斷迴轉時的車速，而且當時黃姓隊員剛向民眾收完垃圾，緊接著垃圾車迴轉，車速應該不會過快，因而採信呂姓駕駛車速很慢的說詞，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院花蓮分院審理，函請國立澎湖科技大學依行車紀錄器畫面，相對應地面交通標線、槽化線等道路位置變化情形計算車速。

二審判決指出，鑑定意見顯示垃圾車在迴轉末段時速達29.5公里，已接近案發當下依轉彎半徑等數值計算的轉彎容許最高速率（車輛轉彎時不會發生側滑或翻滾的最高時速）30公里。

二審認定，呂姓駕駛疏於注意，迴轉時未減速慢行，反而在越過中心分向限制線槽化區後加速行駛，導致後方的黃姓隊員因迴轉的離心力及向前的加速度而失去重心，掉落路面。

二審指出，鑑定意見認為黃姓隊員未緊握拉環且緊靠右側安全護欄為肇事次因，但仍無法免除呂男的過失責任，審酌黃男受有無表達能力的重傷害，並考量呂男否認犯行、未與被害人達成和解，判刑4月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

呂男不服再提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1110505