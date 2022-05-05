高雄女監醫檢師圖方便 847瓶尿液未檢驗就蓋「陰性」

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄女監溫姓醫檢師貪圖方便，未檢驗監所內847瓶應做毒品檢驗的尿液，就直接勾「陰性」、「無須複驗」；所幸整批尿液複檢都過關，檢方緩起訴偵結，但溫女須支付公庫5萬元。

檢方指出，為了避免收容人吸毒，監所不定時會進行尿液檢測。在高雄女監任職逾20年的溫姓女醫檢師，卻在去年4月20日到5月4日，沒有開封監所內不定時採驗、監外作業、新收收容人及出庭返押的收容人採集到的847瓶尿液，就直接在檢驗報告上蓋「陰性」，並在處理情形欄位蓋上「無須複驗」的印章。

800多瓶尿液檢驗全部「陰性」且無須複驗，引起監所主管懷疑，把全部尿液重新檢驗後，發現有14瓶呈陽性反應，主管質問溫女，溫女才坦承自己沒做檢驗就蓋章。案經女監、廉政署調查，溫女被依「偽造文書」等罪移送。

高雄地方檢署偵查時，將14瓶呈陽性反應的尿液送往實驗室進行複驗，發現有11瓶尿液量不足無法檢驗，另3瓶呈陰性反應。

檢方考量溫女沒有前科，只是一時貪圖方便，造成女監對收容人尿液及吸毒管理上的漏洞，所幸所有尿液複驗都過關，未影響刑事偵查的判斷，且溫女犯後態度良好，因此給予緩起訴處分，但溫女須向公庫支付新台幣5萬元。（編輯：陳仁華）1110505