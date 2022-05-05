誆週領5萬求職遭軟禁 檢警破詐團8嫌收押

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）詐騙集團打出可週領5萬元吸引民眾求職，見面後將求職者軟禁集中管理，並要求交出存摺充當人頭帳戶，檢警日前發動搜索逮捕15人，其中8人收押禁見。

基隆地檢署今天發布新聞稿表示，柯姓男子4月26日求職遭詐騙集團軟禁，被押到銀行辦理解除網路銀行加密，行員發覺有異拒絕受理並通知員警到場，檢警循線追查，發現集團在臉書（Facebook）刊登求職廣告，打出工作一週可領新台幣5萬元，不僅可日結還可預支薪水口號，吸引民眾前來求職。

雙方邀約見面後，成員立即要求求職者提供手機、身分證、存摺、提款卡等物品，並強押至據點集中管理控制包吃供住，求職者必須依指示前往銀行辦理網路銀行約定等事宜。

基隆地檢署檢察官劉星汝2日指揮刑事警察局第七大隊第一隊、基隆市刑事警察大隊偵四隊等，持搜索票前往基隆市七堵區集團集中營搜索，查獲4名集團管理者及4名人頭帳戶提供者，並循線在台北市中山區查獲主嫌徐姓男子。

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檢警在查扣的手機內發現集團還有另一處據點，立即再到七堵區據點搜索，逮捕3名集團管理者及2名人頭帳戶提供者，共計扣得28支手機、約20萬元現金和假鈔1萬元等證物。

檢方表示，初步清查被害人遭詐騙金額達新台幣2600 餘萬元，檢警共逮捕15名被告，經檢察官劉星汝、陳虹如、陳宜愔、李國瑋複訊後，認其中8名被告犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證事實，並有反覆實施同一犯罪之虞，陸續向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：張銘坤）1110505