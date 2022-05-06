花蓮43歲男3度酒駕罰21萬不繳 遭強制執行

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花蓮43歲方姓男子（站立者）民國110年第3度酒駕，還因開門不慎，造成後方騎士摔倒受傷，遭重罰新台幣21萬元，又因逾期未繳，移送強制執行，直到存款遭凍結、名下不動產遭查封，才前往法務部行政執行署花蓮分署辦理分期繳納。（行政執行署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 111年5月6日

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮43歲方姓男子去年第3度酒駕，還因開門不慎，造成後方騎士摔倒受傷，遭重罰新台幣21萬元，逾期未繳，直到存款遭凍結、名下不動產遭查封，才辦理分期繳納。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿指出，方姓男子民國108年8月、9月間2度酒駕，去年4月再犯，酒後駕駛柯姓女友名下的小貨車，車停路邊疑似未注意後方來車就開車門，導致後方電動車騎士閃避不及，倒地受傷。

花蓮分署指出，車禍發生後方男疑為規避警方酒測，在附近攤販買啤酒當場喝下，企圖混淆酒測判斷，柯姓女友還意圖頂替方男接受酒測，技倆都被警方識破。

花蓮分署指出，柯女遭法院判處拘役30天，可易科罰金；方男雖獲不起訴處分，但因5年內3度酒駕屬累犯，被花蓮監理站依道路交通管理處罰條例重罰21萬元，又因逾期未繳納，今年1月底移送強制執行。

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花蓮分署指出，收到案件後，立即調查方男名下財產，並於3月間扣押他的存款及股票，合計凍結逾12萬元，也查出方男在屏東有數筆不動產，另囑託屏東分署查封，方男自知難逃法網，日前自行前往花蓮分署辦理分期繳納。

花蓮分署指出，為有效遏止酒駕歪風，貫徹「酒駕零容忍」政策，將強力執行酒駕裁罰案件，對於滯欠酒駕罰鍰賴帳不繳的義務人，採取強力執行措施，民眾若有經濟困難，可申請分期繳納。（編輯：黃世雅）1110506