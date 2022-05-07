更多編輯台推薦新聞：
診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄林森二路命案偵破 女屋主前夫落網坦承犯案

2022/5/7 14:29（5/7 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
吳姓男子6日被發現身中多刀陳屍高雄林森二路一棟大樓內，苓雅警方鎖定姚姓女屋主前夫何姓男子（中）涉重嫌，7日在鼓山將他逮捕。（高市苓雅警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月7日
吳姓男子6日被發現身中多刀陳屍高雄林森二路一棟大樓內，苓雅警方鎖定姚姓女屋主前夫何姓男子（中）涉重嫌，7日在鼓山將他逮捕。（高市苓雅警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）吳姓男子昨天被發現陳屍高雄林森二路一棟大樓內，且身中多刀，警方鎖定姚姓女屋主前夫何姓男子涉重嫌，今天在鼓山將他逮捕，對方坦承行凶，刀子則丟棄在路竹車站附近。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對林森二路凶殺案，高雄市政府警察局苓雅分局發布訊息指出，專案小組今天下午1時25分在鼓山區逮捕34歲何男，經初步偵訊何男坦承昨天行凶後，晚間藏匿在鼓山車站電梯機房維修空間，刀子則丟在路竹車站附近。

家住北部的37歲吳男昨天一早7時南下來找39歲姚姓女子，但從事業務工作的姚女接送小孩後去上班，直到中午12時多返家，發現吳男上半身有多處刀傷不治。高市警局刑事鑑識中心鑑識人員到場勘查採證，現場多處血跡，朝他殺方向偵辦，現場未留下凶器。（編輯：謝雅竹）1110507

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族