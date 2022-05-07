高雄林森二路命案偵破 女屋主前夫落網坦承犯案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

吳姓男子6日被發現身中多刀陳屍高雄林森二路一棟大樓內，苓雅警方鎖定姚姓女屋主前夫何姓男子（中）涉重嫌，7日在鼓山將他逮捕。（高市苓雅警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）吳姓男子昨天被發現陳屍高雄林森二路一棟大樓內，且身中多刀，警方鎖定姚姓女屋主前夫何姓男子涉重嫌，今天在鼓山將他逮捕，對方坦承行凶，刀子則丟棄在路竹車站附近。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對林森二路凶殺案，高雄市政府警察局苓雅分局發布訊息指出，專案小組今天下午1時25分在鼓山區逮捕34歲何男，經初步偵訊何男坦承昨天行凶後，晚間藏匿在鼓山車站電梯機房維修空間，刀子則丟在路竹車站附近。

家住北部的37歲吳男昨天一早7時南下來找39歲姚姓女子，但從事業務工作的姚女接送小孩後去上班，直到中午12時多返家，發現吳男上半身有多處刀傷不治。高市警局刑事鑑識中心鑑識人員到場勘查採證，現場多處血跡，朝他殺方向偵辦，現場未留下凶器。（編輯：謝雅竹）1110507