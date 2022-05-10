立委助理電線絆倒求國賠案 二審判立法院賠89萬

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（中央社記者劉世怡台北10日電）時任立法委員王育敏的任姓助理，民國106年間在立院被會議室電線絆倒受傷，請求國家賠償，一審判立法院賠償任女343萬多元。二審今天審酌任女也有疏失，改判89萬元，可上訴。

全案緣於，任女主張，她於106年5月24日司法及法制委員會開會審查政務人員退職撫卹條例修正草案時，為將相關資料遞給王育敏，遭會議室地上電源線絆倒，導致右手閉鎖性骨折、右側撓神經損傷、右側肩部關節攣縮，持續治療後，右手仍舊無法回復原有功能，需持續追蹤治療及復健。

任女指出，立法院每逢社會關注重大草案開會審議時，都會有大批媒體湧入報導，本應妥善管理各家媒體攝影器材及在場人員筆電電源線舖設、擺放位置，卻放任各家媒體於紅樓302會議室內隨意舖設、擺放電源線，且通道寬度未達職業安全衛生設施規則所定標準，導致她被絆倒，求償新台幣441萬3529元。

一審台北地方法院判決立法院須賠償任女343萬7345元。立法院不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。

二審指出，立法院對於會議室內各項桌椅擺設、管線插座設計等事項，負有適當規劃、管理、維護以保持動線安全的義務，且可預見與會及媒體採訪人員於會議進行中，會有電力需求，但插座不足可供使用，導致他們須使用延長線並橫越於走道地面，對人員行走造成危險。

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二審表示，立法院就此會議室的安全管理有所欠缺，導致任女身體健康受有損害，立法院負有國家賠償責任，但審酌事發時現場燈光明亮，地面橫越電線並非難以目視發現，任女起身行走後遭絆倒，未注意前方走道地面狀況，應屬疏失，經衡量兩造對於損害發生原因等，認為任女應負擔50%的過失責任。

二審合議庭指出，參酌囑託醫療機構就任女勞動能力減損比例的鑑定結果，改判立法院應賠償任女89萬7881元，可上訴。（編輯：李亨山）1110510