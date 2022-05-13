泰籍女拒絕酒測遭重罰18萬 帳戶凍結即刻辦理分期

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一名泰籍女子（右）110年在花蓮市區無照騎車被警方攔查，因拒絕酒測遭重罰新台幣18萬元，卻逾期遲未繳納，直到銀行帳戶遭凍結，泰籍女子12日才由配偶陪同，至法務部行政執行署花蓮分署繳納6萬元，並由配偶擔任擔保人辦理分期。（法務部行政執行署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 111年5月13日

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）30歲泰籍女子去年在花蓮市區無照騎機車被警方攔查，因拒絕接受酒測，遭重罰新台幣18萬元罰鍰，逾期未繳納，直到銀行帳戶遭凍結，才由配偶擔任擔保人辦理分期繳納。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿指出，這名泰籍女子因結婚來台定居，民國110年8月4日在花蓮市中山路騎機車遭警方攔查，當場拒絕接受酒測，遭重罰18萬元罰鍰，又因逾期未繳納，遭移送強制執行。

執行署花蓮分署指出，接獲案件後，立即凍結泰籍女子銀行帳戶扣得3萬2230元，泰籍女子才昨天由配偶陪同，至花蓮分署繳納6萬元，並由配偶擔任擔保人辦理分期。

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泰籍女子的配偶向執行署人員表示，妻子當時被警方查獲時，確實有喝一些啤酒，因中文能力不佳、不了解法令，擔憂酒駕恐面臨遣送返國，孩子無人照顧，一時情急才會拒絕接受酒測，並非惡意要違抗公權力，因目前經濟能力無法一次償清罰單，辦理分期慢慢償還。

執行署花蓮分屬指出，為有效遏止酒駕歪風，將持續針對酒駕案件強力執行，貫徹「酒駕零容忍」政策，對於滯欠酒駕罰鍰的義務人，若有經濟困難，可申請分期繳納。（編輯：黃世雅）1110513