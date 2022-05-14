賓士車雨天高速失控撞電線桿 駕駛傷乘客亡

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張姓男子駕駛賓士車載高姓男友人14日清晨行經彰化縣二林鎮二溪路一處彎道，疑因天雨路滑撞上路旁電線桿，車輛翻落一旁排水溝，造成張男重傷、高男送醫急救仍不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年5月14日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）張姓男子駕駛賓士車載高姓男友人今天清晨行經二林鎮二溪路一處彎道，疑因天雨路滑撞上路旁電線桿，造成張男重傷、乘客高男急救無效死亡。警方指出，肇事車輛明顯車速過快。

22歲張姓男子駕駛一輛二手賓士車載21歲高姓男子，今天清晨行經二林鎮二溪路一處彎道，車輛失控滑到對向路邊撞上電線桿，再翻落一旁排水溝，消防隊獲報前往搶救，只見車體嚴重變形，路旁供電設備也被撞毀，現場一片凌亂，消防隊調來怪手協助，將賓士車拖到路上，救出2名傷者送醫，乘客高男最終傷重不治。

根據路口監視器畫面，賓士車行駛濕滑路面仍保持高速，且行經交叉路口根本未減速查看，所幸當時無其他人車，否則恐遭殃，接著車輛要通過一處右彎時，畫面出現巨大火光，疑車輛撞擊瞬間，幾秒後又有一次爆炸火光，疑供電設備毀損。

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警方初步調查，張男駕駛白色自小客車清晨沿二林鎮二溪路二段北往南方向行駛，疑因車速過快且天雨路滑，失控自撞路旁電線桿，車內駕駛與乘客被救出後送往二林基督教醫院搶救，張姓駕駛有腿部骨折等傷勢，高姓乘客經急救仍傷重不治，後續依規定申請鑑定。

警方表示，詳細肇事原因待進一步調查，呼籲用路人，雨天視線較差且天雨路滑，行車應特別注意車前狀況，減速慢行、遵守交通規則，維護自身及其他用路人安全；警方指出，是否酒駕待進一步鑑定，但車輛發生事故路段為一處彎道，當時車速明顯過快。（編輯：郭諭儒）1110514