關西山區遭倒廢棄物 竹縣警循跡逮不法業者

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新竹縣關西鎮一處山坡地遭人偷倒裝潢廢棄物，警方調查發現是一間不法業者所為，全案依廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。（新埔警分局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月15日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）新竹縣關西鎮一處山坡地近日遭人偷倒裝潢廢棄物，警方獲報後調閱監視器展開調查，發現是一間不法業者所為，全案依廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警察局新埔分局今天發布新聞稿表示，關西鎮東安里竹28-1道路旁山坡地，近期遭人偷倒垃圾，12日地主會同竹縣府警察局、環保局等單位前往會勘，確認垃圾主要為一般家庭垃圾及裝潢廢棄物。

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警方指出，從垃圾堆中發現資料夾、有住址的帳單等部分可供指認資料，經傳相關人證及調閱監視器佐證，確認現場傾倒的家庭垃圾與裝潢廢棄物為一間不肖業者所為。

警方表示，這間業者未領有廢棄物清除許可文件，按理不得承包廢棄物清除業務，卻便宜行事向搬家的業主表示可以負責垃圾清運，貪圖小利破壞山林，全案依廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110515