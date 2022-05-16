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北市警安城專案掃黑 逮捕幫派治平對象20人

2022/5/16 11:45
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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市刑警大隊今天表示，從8日至15日執行安城專案掃黑行動，逮捕天道盟、竹聯幫等治平對象共20人，警詢後送辦，將持續掃蕩黑道及其依附寄生行業，展現維護治安決心。

台北市警察局刑警大隊上午召開記者會，大隊長蔡燕明指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但維護治安決不放鬆，執行為期8天安城專案，查獲治平對象20人，掃蕩天道盟、竹聯幫、北聯幫等活動處所41處，並查獲槍枝及涉嫌毒品案66件等。

警方表示，台北地方檢察署所在的司法新廈大門外日前發生鬥毆砍人事件，北市刑警大隊與中正一警分局組專案小組偵辦。

警方指出，經連日追查，循線在台北、台中等處逮捕涉案16人到案，並查獲幫派堂口及不法現金新台幣400餘萬元。警詢後依涉嫌殺人未遂、妨害秩序等罪嫌把16人移送台北地檢署偵辦。

北市刑大表示，安城專案是延續先前警政署4月全國掃黑專案行動，經統計，這2項專案北市共查獲治平對象104人、檢肅槍枝6枝、查緝各類刑案達225件，透過掃黑行動展現警方維護治安決心。

警方指出，將依各轄區潛藏危害治安目標，持續針對黑道及其堂口、依附寄生行業全面掃蕩刨根，展現強力打擊犯罪行動。（編輯：戴光育）1110516

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