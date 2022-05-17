保母壓嬰致死讓屋成凶宅 二審判托嬰負責人免賠

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（中央社記者劉世怡台北17日電）內湖區某托嬰中心108年發生廖姓保母悶死男嬰案。房東向托嬰中心黃姓負責人、廖女求償，一審獲賠新台幣200多萬元，僅黃男提上訴。二審認定房子實際無毀損，判黃男免賠。

二審台灣高等法院判決指出，一審判托嬰中心黃姓負責人、廖女連帶賠償200多萬元給房東，其中廖女未提起上訴、已確定，因此不在本件二審審理範圍；二審僅就黃男是否須負賠償責任，進行審理。

二審指出，廖女悶死男嬰事件，廖女行為雖然造成房屋價值減損200多萬元，但實際上並未造成外觀形體毀損或實體破壞，或是使用功能減損或喪失，房屋本身並未遭受物理性變化，也就是說，房屋因此事件所致交易價值減損，為房東純粹經濟上損失。

二審表示，依最高法院判例意旨，本件並沒有民法第432條、第433條規定的適用或類推適用，意指民法承租人的保管義務，僅規定「保持租賃物物理上完好狀態而無毀損、滅失」，至於租賃物的價值是否減損，因影響成因很多，不是承租人所應負保管義務範疇。

二審指出，本件承租人的黃姓負責人，不應負賠償責任；房東提告主張適用或類推適用民法第432條、第 433條規定，請求黃姓負責人賠償本件房屋減損價值， 為無理由，應予駁回，改判黃姓負責人免賠，全案可上訴。

全案起於，北市警消民國108年4月1日下午2時許獲報，指位於內湖區康寧路一段的托嬰中心有男嬰無呼吸心跳，緊急派員到場，男嬰送三軍總醫院搶救仍不治。

房東向士院提起損害賠償訴訟，主張他與托嬰中心黃姓負責人簽約，出租案發房屋給黃男經營托嬰中心，每月租金5萬5000元，詎料房屋因本案成為凶宅，導致交易價值減損，請求黃男、廖姓保母賠償。

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一審判決指出，男嬰於托嬰中心內非自然身故，廖姓保母以身體壓制方式哄睡造成男嬰死亡，顯有過失，並使房屋成為凶宅，應負賠償責任；黃姓負責人身為承租人，也要負責；黃男、廖女應負200多萬元損害賠償責任。

刑事部分，二審之前判廖女3年6月徒刑，上訴三審中。另案判黃姓負責人無罪，徐姓主任1年10月徒刑、同班蘇姓保母2年徒刑，上訴二審中。（編輯：方沛清）1110517