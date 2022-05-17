通緝犯在看守所關3天死亡 家屬指送藥遭所方拒絕

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆一名患有糖尿病李姓男子因竊盜罪被判刑，因未入監服刑遭通緝，14日被逮後送進基隆看守所，昨天上午身體不適送醫不治，李男胞弟指控送藥到看守所遭拒，才會導致兄長喪命。

基隆看守所所長陳錫樑今天向媒體表示，李男16日上午身體不適，主管幫他測量血壓較低、心跳也不正常，加上意識不清趕緊送至衛生科，醫護判斷要緊急外送到醫院，立即叫救護車上午9時前送抵衛生福利部基隆醫院治療。

陳錫樑說，至於家屬自述送藥被拒部分，李男入所時自述患有糖尿病，但家屬送藥須經一定的檢查程序，例如要有處方箋或醫師診斷證明等經過所方審查，不過，所方目前沒看到家屬有提出相關申請，由於家屬對李男的死因有疑慮，所方會全力配合檢警調查。

基隆地方法院判決書指出，40多歲李男去年9月在基隆市一間土雞店竊取店內桌上1瓶維士比後在門口飲用，被店家發現報警被逮，基隆地院審理後，依毀壞窗戶竊盜罪，判處3月徒刑，得易科罰金。

全案因李男未提出上訴而判決確定，且李男未入監服刑，遭基隆地檢署發布通緝，李男14日被逮後，警方立即協助快篩陰性，隨後在警局由檢察官透過視訊開庭，檢方讓李男打電話向家人詢問是否能籌措易科罰金，由於李男當下無法繳納罰金，因此送進基隆看守所執行。

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李男胞弟向媒體表示，他14日下午載著母親到基隆看守所，打算拿藥品和胰島素要給兄長，並向值班人員表明兄長患有重大疾病，並領有殘障手冊，若未每天服用醫生開的藥品與施打胰島素，隨時會沒命，卻遭看守所值班人員驅趕，還說看守所內有護士、醫生很安全，「你們自己帶來的東西我們不會收」。

李男說，母親昨天上午繳納易科罰金後約10時到看守所要帶兄長回家，卻得到兄長已在上午8時身體不適緊急送醫，他丟下工作趕往看守所，先是得知兄長身體已恢復，他才安心下來，沒想到步出看守所沒多久，家人又收到病危通知，兄長在下午4時宣告不治。（編輯：李錫璋）1110517