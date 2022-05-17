台3線重機自摔再撞環保清消車 男大生頭部重創亡

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苗栗縣消防局指出，獅潭鄉台3線豐林村路段17日下午發生大型重機車禍，簡姓男大生疑過彎不慎，擦撞電桿自摔後又接連撞及公所執行環境清消車輛和民宅前廂型車，頭部重創送醫不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗獅潭鄉台3線豐林村路段今天下午發生大型重機車禍，簡姓男大生疑似過彎不慎，擦撞電桿自摔後又接連撞及公所執行環境清消車輛和民宅前廂型車，當場頭部重創送醫不治。

苗栗縣消防局下午2時20分許接獲報案，獅潭鄉豐林村、台3線南向120.8公里處發生車禍，救護人車抵達現場時，發現重機騎士倒臥血泊中，頭顱破裂，已無呼吸心跳，救護人員立即CPR，同時由救護車送往苗栗市大千醫院搶救。

騎士被緊急送達醫院時呈OHCA（到院前心肺功能停止），頭顱、顏面骨變形、腦漿外溢，宣告不治。

警方初步調查，死亡騎士為台中市23歲簡姓男大生，6月即將畢業，下午騎乘大型重機行經該路段，疑似過彎不慎先擦撞路旁電桿，人車倒地後又向前滑行，猛力撞上在慢車道執行環境清消的環保資源回收車右車尾，以及另一輛停放在騎樓的廂型車。

獅潭鄉公所環保回收車郭姓女駕駛指出，當時和同事正緩速前進執行消毒工作，她正要停下來拍照、準備上傳給環保局，突然聽見巨大撞擊聲響，回頭看見重機滑行撞過來，連忙閃避，「簡直快嚇死」。

警方指出，簡姓騎士經抽血、郭姓女駕駛酒測後均無酒精反應，詳細事故原因持續調查中。（編輯：李錫璋）1110517