司法院召開刑訴法金字塔草案說明會 與律師交流

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（中央社記者林長順台北19日電）司法院今天召開「刑事訴訟法金字塔草案說明會」，邀請全國律師代表及有關民間團體，就律師在金字塔訴訟制度中的角色定位、功能發揮，進行制度說明與意見交流。

司法院秘書長林輝煌表示，司法院致力推動「刑事金字塔型訴訟制度」，旨在提昇法院審判效能，合理分配訴訟資源，促使妥速審結各類案件。

他指出，這次修法汲取過往20年來推動經驗，改以「務實漸進」方式，就先前草案已參採各界建議進行適度調整，優先推動最為可行部分，其中律師乃是制度得否順利運作的重要角色之一，所以有與律師界溝通交流的必要。

司法院指出，這次修法重點是在第三審維持108年草案「嚴格法律審兼許可上訴制」的共識上，再適度放寬上訴門檻；同時導入強制律師代理、適用強制辯護規定、明定言詞辯論原則及由法律專家指明重要爭點等措施，作為審理模式。

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第二審則由108年草案「事後審兼續審制」改為「續審制」，將審理聚焦在上訴爭點，經第一審合法調查且無爭議的證據，原則不再進行重覆調查；第一審重點則在強化準備程序，落實調查證據前的證據裁定，以過濾篩選不必要及無證據能力的證據，促進審判期日集中審理。

司法院表示，建構「金字塔訴訟制度」是88年及106年司改會議確立的重要目標，更是司法院責無旁貸的任務。目前，第三審草案業經行政院會銜送請立法院審議中；第一審及第二審草案亦甫經行政院院會通過會銜。（編輯：張銘坤）1110519