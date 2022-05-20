查緝盜伐林木集團 警政署設專案逮115人

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內政部警政署刑事警察局20日在記者會中表示，盜伐林木集團猖獗，自民國110年8月成立「滅鼠專案」，今年1月到4月執行共查獲62件、逮捕115人，其中法院羈押22人，並查扣5萬4000餘公斤珍貴林木。圖為記者會現場展示警方所查扣各式林木。中央社記者劉建邦攝 111年5月20日

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（中央社記者劉建邦台北20日電）警政署今天表示，盜伐林木集團近年常在山區流竄，啟動「滅鼠專案」，1月至4月查獲62件、逮115人含越南籍失聯移工14人，查扣5萬餘公斤有紅檜、扁柏、肖楠等珍貴木頭。

警政署刑事局下午召開記者會，署長陳家欽、林務局等官員出席。陳家欽致詞時說，台灣山區有很多世界級珍貴林木，像紅檜、扁柏、肖楠、牛樟、台灣櫸木等，皆有上百年以上樹齡，但近年來山老鼠盜伐集團氾濫。

陳家欽說，為守護山林，警政署與檢方、林務局合作，去年8月成立「滅鼠專案」，今年1月到4月執行專案，共查獲62件、逮捕115人，其中法院羈押22人，並查扣5萬4000餘公斤珍貴林木。

警方統計此次滅鼠專案查扣林木，初估市價約新台幣1600萬餘元，以中部山區遭盜伐林木最多，這批木頭若加工並透過藝品店販售，價格可翻倍。

陳家欽表示，警方近年查緝山老鼠集團，發現有越南籍失聯移工加入盜伐集團，且集團從砍伐、運輸、銷售針對林木已是一條鞭犯罪行為。

他說，警方會將越南失聯移工及盜伐集團列為後續重點查緝對象，並要求刑事局與保七總隊結合12縣市警局，針對盜伐熱區採科技執法，對於山老鼠活動運輸路段設攔截點並採機動盤查，將持續強力取締盜伐林木集團。

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至於查緝盜伐集團專案部分，保七總隊今年2月查獲李姓男子等5人涉嫌銷售紅豆杉牟利，警方是在偵辦毒品案時，發現王姓男子要出售紅豆杉，布線查緝發現，李男等人涉嫌協助銷售，經查此批紅豆杉價值約400餘萬元。

保七總隊指出，查緝山老鼠盜伐集團方式，包含派員赴山上攔截圍捕、查緝銷售源頭，追溯加工廠及藝品店，至於查緝到集團內越南籍失聯移工，年齡約20至30歲，體型瘦小，山野間活動力強，將持續清查木材加工廠及藝品店，斷絕不法收贓業者。（編輯：張銘坤）1110520

內政部警政署刑事警察局20日在台北舉行記者會，展示並說明今年1至4月「滅鼠專案」查緝山老鼠集團相關成果，警政署長陳家欽（中）也到場出席。中央社記者劉建邦攝 111年5月20日

內政部警政署20日表示，盜伐林木集團近年常在山區流竄，警方啟動「滅鼠專案」，1月至4月共查獲62件，查扣5萬餘公斤珍貴林木，初估市價約新台幣1600萬餘元，以中部山區遭盜伐林木最多。中央社記者劉建邦攝 111年5月20日