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台南安平餐酒館暗藏職業賭場 警搜索逮21人

2022/5/21 09:44（5/21 10:01 更新）
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台南市安平區一家餐酒館暗藏百家樂職業賭場，配合餐酒館營業時間招攬賭客聚賭，並利用餐酒館人流掩護，警方21日凌晨進入搜索，逮捕21人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月21日
台南市安平區一家餐酒館暗藏百家樂職業賭場，配合餐酒館營業時間招攬賭客聚賭，並利用餐酒館人流掩護，警方21日凌晨進入搜索，逮捕21人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市安平區一家餐酒館暗藏百家樂職業賭場，利用餐酒館營業時間出入人流，更張貼「教戰手則」，指導賭客遇到警方臨檢如何因應，今天凌晨仍遭破獲，21人被逮。

台南市警局第四分局今天凌晨破獲安平區平百家樂職業賭場，當場逮捕賭場39歲侯姓負責人、荷官、服務人員及賭客共21人，且查扣籌碼、賭具、電腦、手機、監視器等物。

第四分局發布新聞稿指出，這家百家樂賭場暗藏在餐酒館樓上，配合餐酒館營業時間招攬賭客聚賭，利用餐酒館人流掩護，且在樓梯口設置感應門鎖，牆上張貼「教戰守則」，指導賭客遇到警方臨檢時如何因應。

警方進入搜索時，賭場人員嚴格遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，堅持警員手部必須消毒後才能進場，讓警方哭笑不得。

警方訊後，依涉嫌賭博罪將負責人、荷官及服務人員等7人移送台南地檢署偵辦，14名賭客以違反社會秩序維護法各裁罰新台幣9000元。（編輯：方沛清）1110521

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