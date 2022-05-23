金門水泥工失蹤 警方尋獲遺體死因待查

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在金門工作的64歲梁姓水泥工近日失蹤，警方透過監視器看到他21日深夜最後身影，派員沿線尋找，23日在瓊林水庫近郊沼澤裡發現遺體，死因待查。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）64歲梁姓水泥工來自高雄，在金門工作10多年近日失蹤。警方獲報後，透過監視器看到他21日深夜最後身影，派員沿線尋找，今天在瓊林水庫近郊沼澤裡發現遺體，死因待查。

金門縣警察局今天發布新聞表示，梁姓工人的同事因連續2天未看到他返回住處，透過手機也無法聯繫到他，於是昨天下午向金寧派出所報請協尋。警方獲報後，立即調閱路口監視器，看到梁姓工人於21日上午11時40分獨自騎著機車行經伯玉路、中山路口的最後身影。警方派員沿線尋找，稍後在金湖鎮伯玉路3段旁邊的產業道路發現梁姓工人所騎的機車。

金湖分局獲報後，立即由分局長曾冠螢帶領員警前往發現梁姓工人機車地點周邊尋找，在瓊林水庫近郊找到疑似梁男的鞋子；員警並向外擴大搜索範圍，遍尋環保公園、產業園區等地，但到今天凌晨2時仍無所獲。

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金湖分局金湖派出所長謝承宏受訪表示，警方不放棄希望，今天早上再度動員警力前往上述地點尋找，於8時15分左右在瓊林水庫近郊沼澤裡發現梁姓工人遺體，稍後由金湖消防分隊打撈上岸。現場由縣警察局鑑識人員勘驗。

謝承宏表示，梁姓工人遺體已移送殯葬所安置，並報請檢察官相驗，以確定死因。警方透露，來自高雄的梁男到金門工作已10多年。他的家屬今天下午已趕到金門料理後事。（編輯：黃世雅）1110523