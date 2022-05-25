退休男登門找檢察官才知被詐 落網車手竟快篩陽

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66歲退休男子遭假檢警詐騙近新台幣400萬元，24日到北檢找「檢察官」洽詢案情才知被騙，隨即偕同警方約車手假意交付黃金，員警於面交地點周遭埋伏，順利查獲2名車手。圖為贓證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月25日

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）66歲退休男子遭假檢警詐騙近新台幣400萬元仍未察，直到昨天親赴北檢找「檢察官」才知被騙，隨即偕警約車手假意交付黃金逮2嫌，其中1名車手有病徵經快篩為陽性。

台北市警察局中山分局建國派出所長姜志陽今天對外表示，近日獲報有民眾遭遇假檢警詐騙，且遭騙金額損失不小，立即派員展開調查。

經查發現，被害66歲退休男子於5月中旬遭詐騙集團偽冒台北地檢署檢察官和戶政事務所人員進行詐騙，前後陸續當面交付犯嫌3筆總數共396萬元現金，被害人昨天因有疑義便親赴北檢找「檢察官」洽詢案情，才驚覺自己遭詐真相。

由於詐騙集團成員又相約被害者交付數條金條，警方見詐騙集團成員尚未察覺已遭被害者識破，便請其持文鎮替代金條和詐團進行第4次面交，同時派員於面交地點週遭進行埋伏，順利於昨天下午4時30分許查獲2名車手。

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警方隨即將19歲吳姓男車手和另名青少年車手依涉詐欺罪帶回派出所偵辦，期間發現吳嫌體溫偏高且有咳嗽狀況，為求慎重便請他配合快篩，結果為陽性反應，立即將吳嫌帶到戶外偵訊處所，偵辦員警也全程穿著防護衣進行詢問及戒護。

吳嫌供稱，近期雖有約略感覺到身體不適，但因生活困頓，才上網透過求職訊息進而聯繫上詐騙集團，並協助擔任詐欺車手一職，不料才一週就被警方查獲，當場懊悔不已。全案詢後依法送辦。（編輯：方沛清）1110525