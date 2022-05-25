新北強降雨五股區釀災情 雨勢趨緩監控氣象

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新北市25日下午發生強降雨，泰山區部分山區道路發生積水及路樹倒塌，影響車輛通行及用路人安全；警方獲報立即派員趕赴現場實施交通管制，並與消防局、區公所協助清除路障。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月25日

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國、沈佩瑤新北25日電）新北市今天下午強降雨，造成五股區災情，多處道路坍方與黃沙滾滾的土石流；其他區也路樹倒塌與積水，消防局說，晚間8時雨勢趨緩，持續監控氣象。

市府消防局晚間表示，因梅雨鋒面影響，統計今天傍晚5時30分時雨量，樹林區40公釐、五股區40.5公釐，立即開設新北市災害應變中心，市府水利局、消防局等單位進駐，並請八里、新莊、樹林、五股、新店區公所成立災害應變中心，掌握各地災情。

依據消防局統計的災情，八里區荖阡坑路附近、五股區登林路有土石坍方造成土石流，比較嚴重的是五股區民義路一處住家後方有大面積土石崩落，幸虧無人受傷。

另外，三芝區馬偕醫學院附近、林口區醒吾高爾夫球練習場、坪林區北宜公路32公里處、三峽區中山路、五股凌雲路二段、汐止區大同路一段，都有路樹倒塌。

三峽區介壽路火葬場周邊道路、新北環河快速道路三重路段、五股區外寮路、泰山區貴子路及泰林路、三重區疏洪一路、五股區疏洪道周邊、淡水區中正路二段等處也都有積水災情。

林口警分局表示，傍晚泰山區及林口區往來的泰林路三段，因突如其來的強降雨導致淹水及路樹倒塌，影響車輛通行及用路人安全；警方立即派員趕赴現場實施交通管制，並與消防局、區公所協助清除路障。

市府消防局表示，直至晚間8時雨勢已趨緩，新北市災害應變中心回歸常時三級開設，後續由新北市災害防救辦公室持續監控氣象資訊。（編輯：張銘坤）1110525

新北市政府消防局25日表示，五股區民義路一段發生土石坍崩，有落石擊傷機車騎士，警消獲報到場，騎士意識清楚，右手前臂骨折，已送醫治療。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月25日

新北市25日突發強降雨，五股區外寮路發生積水，深度約10公分，範圍約500公尺。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月25日

新北市政府消防局25日表示，五股地區因強降雨，民義路一段發生落石擊傷機車騎士，所幸騎士意識清楚，已送醫救治。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月25日