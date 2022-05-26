孔子後代男醫師涉性侵女病患 新北地院判刑4年

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）孔子後代孔姓男精神科醫師被控利用看診獨處機會，涉分別對2名女病患性騷擾及指侵。新北地院今天依涉犯強制性交罪，判處孔男4年有期徒刑。可上訴。

涉案的孔子第74代傳人孔姓精神科醫師，他曾在益智節目「金頭腦」參賽2次獲得冠軍。

根據新北地方法院判決書，孔男於民國110年4月16日上午10時許，因看診而與A女有獨處機會，他在未詢問A女意願下，強吻並觸摸對方，A女驚嚇反覆表達拒絕、閃躲，但孔男仍指侵得逞，後因A女強烈抵抗撞倒點滴架，孔男才停手，A女趕緊逃離現場。

合議庭審理認為，根據證人所證，A女事後不時感到不安、害怕；A女在偵訊及審理時，因回想此案情節的情緒反應，足見A女身心受創程度。

合議庭審酌孔男始終否認犯行，一再扭曲事實，迄今未與A女和解，也未取得A女原諒，犯後態度甚差，毫無悔悟之心等一切情狀，量處有期徒刑4年。全案可上訴。

判決書表示，此案另涉性騷擾部分，經法院調解成立，且經當事人B女撤回告訴，判決公訴不受理。（編輯：戴光育）1110526