跨國爭女案判違憲 母盼確保未成年子女最佳利益

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台灣詹姓空姐與義大利藍姓商人爭8歲女兒案最高法院的裁定，憲法法庭昨天判決違憲，詹女今天由立委張廖萬堅聲明指出，盼藉由大法官判決契機，確保並達成未成年子女最佳利益。

台義跨國爭取女童監護權案，台北地方法院裁定詹女須交付女童給藍男，詹女不服提起抗告，最高法院今年2月間駁回抗告確定。詹女向憲法法庭聲請終局裁定裁判憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院的確定終局裁定關於未成年子女最佳利益的判斷，牴觸憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴意旨，昨天判決原裁定應予廢棄，發回最高法院。

對於憲法法庭的判決結果，詹女今天透過張廖萬堅發表3點聲明。首先，她感謝大法官做出此判決，確保並促進未成年子女，「身為程序主體地位」，所應享有參與程序與陳述意見的正當法律程序，以及基本權益。

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其次，感謝此事件所有提供專業意見的律師、社工師及學者協助。

最後，她盼望藉由大法官這次判決的契機，能攜手法院與對造於相關訴訟程序中傾聽、理解並落實未成年子女的意見與想法，以求確保並達成未成年子女的最佳利益，因為未成年子女不應該成為父母情感結束後的「隨身行李」，因此，她也願意與對造（父方），嘗試共創如何共同給予未成年子女（8歲女兒）「滿滿的愛」。（編輯：戴光育）1110528