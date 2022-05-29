不滿小姐跳槽 酒店經紀遭同業砍傷警逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北29日電）26歲李姓酒店經紀因不滿旗下小姐跳槽，向酒店經紀25歲陳姓男子嗆聲，雙方在台北市錦州街附近爆發衝突，李男遭對方持刀砍傷手臂等處。警方循線逮捕陳男等4人送辦。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料指出，上午7時15分許獲報，錦州街附近有打架狀況，派員警趕赴現場處理時發現，有一名男子的右手臂、腹部等處有刀傷，立即由救護車送醫，傷者經救治後無生命危險。

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警方查出，傷者李姓男子與陳姓男子等人皆為酒店經紀，李男因不滿旗下小姐跳槽，多次向陳男嗆聲，陳男等人得知李男前往錦州街附近酒店消費，前往酒店外守候。

陳姓男子等人見李姓男子在清晨離開酒店後，上前嗆聲、毆打，過程中，陳男同夥持水果刀砍傷李男，案發後隨即離開現場。警方獲報後，調監視器畫面掌握陳男等人涉案情資，通知到案說明。警詢後妨害秩序、殺人未遂罪嫌把陳男等4人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110529