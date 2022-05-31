台泰聯手 破獲台灣人赴泰網路交友詐欺

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台泰警方聯手破獲台灣人赴泰進行網路詐欺案，5月27日在曼谷2處據點逮捕6名台籍嫌犯。（專案小組提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年5月31日

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）泰國和台灣警方聯手破獲台灣人赴泰進行網路詐欺案，在曼谷逮捕6名台籍嫌犯。詐騙集團以網路交友手法，誘騙受害人投資，6名嫌犯將先以違反泰國移民法規和持有毒品送辦。

泰國移民局1月底發現疫情期間有可疑台籍人士入境泰國，懷疑可能在泰從事犯罪行為，因此通報刑事警察局駐泰國聯絡官及移民署駐泰秘書共同進行調查。

台泰共組專案小組調查發現可疑台籍人士疑似來泰設立跨國網路詐欺據點，為了逃避追查，嫌犯甚至多次更換據點，以掩人耳目。

專案小組在上週發現詐欺集團的落腳處。27日下午在曼谷2處據點執行搜索逮捕，現場逮捕6名台籍犯罪嫌疑人，查扣多台筆記型電腦及50多支手機，並且發現K他命2小包。

專案小組初步查證發現，6名台籍嫌犯都有詐欺前科，他們以網路交友手法，誘騙受害人投資。主要詐騙的對象應該是以講中文的人為主，不過受害人國籍及犯罪得手金額還在清查了解中。

專案小組成員透露，泰國警方在圍捕詐欺集團時，其中一名台嫌想逃跑，竟從3樓一躍而下，當場造成腳骨骨折，經送醫開刀後無大礙。

專案小組成員表示，這6名台籍嫌犯將先以違反泰國移民法令及持有毒品罪法辦，專案小組將持續合作追查幕後主嫌。（編輯：馮昭）1110531