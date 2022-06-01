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北市男債務糾紛結怨 遭竹聯幫成員誘出圍毆丟包

2022/6/1 10:01
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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市文山區1間超商驚見男子負傷求救，北市警消獲報後立即協助送醫治療，經查傷者18歲許男，遭竹聯幫成員19歲邱男誘騙出遊後被圍毆丟包，專案小組速逮邱男等7嫌送辦。

台北市警察局文山第一分局萬芳派出所長蔡佾錩今天對外表示，5月下旬凌晨接獲轄內木柵路四段的超商店員通報，稱有不明男子走進店內後便倒臥在地求救，隨即派員馳赴現場了解，到場發現18歲許男遭人毆打後遭丟包，隨即交醫護人員協助送醫治療。

警方也立即成立專案小組偵辦，初步調查了解，被害許男日前曾和19歲邱男有金錢債務糾紛恩怨，但邱男事後佯稱要到文山區福德坑環保復育公園「騎車跑山」，邀約許男出遊，許男誤以為邱男對之前糾紛已釋懷，不疑有他便如期赴約。

不料許男抵達約定地點後，竟遭邱男糾眾圈圍並持棍棒、安全帽痛毆，之後又被載至木柵路四段丟包，受傷的許男徒步走到鄰近超商內求助，因疼痛難耐而體力不支倒地，超商店員見狀才趕忙通報警方協助。

專案小組漏夜蒐證追查並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，立即鎖定犯嫌身分，迅速拘提主嫌邱男及其他6名共犯到案，並至雙北市搜索查獲犯案用球棒、安全帽及衣物等證物。

邱男等嫌到案後對犯行都坦承不諱，全案詢後依涉聚眾鬥毆、妨害自由及組織犯罪條例移送北檢偵辦。（編輯：屈享平）1110601

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