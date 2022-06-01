颱風季節居安思危 消防署偕賣場設防颱專區

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）因應颱風季節將至，消防署今天表示，為提倡民眾自主防災意識，特邀各大賣場及網路購物平台於6月設置防颱專區，其中樂購蝦皮、台灣樂天和Yahoo奇摩等3賣場即起開設。

消防署今天發新聞稿表示，因應颱風季節即將來臨，有鑒於颱風來襲恐造成土石流、大規模淹水、物資缺乏或道路橋梁等各項基礎設施毀損等情況，已偕同地方政府盤點全國191處「易成孤島地區」，並展開清淤、抽查抽水站運轉等強化防救災整備工作。

同時，呼籲民眾須做好自主防災準備，包括準備緊急避難包、防颱用品等，在颱風來襲時，才能減少傷害。

消防署說，已邀請社團法人台灣防災產業協會、各賣場及網路平台業者一同提倡自主防救災意識，除配合政府防災政策外，也落實企業社會責任，共同於6月公私協力合作設置「防颱專區」，將賣場中所販售與防颱所需的相關用品，於實體或網路賣場集中展示販售。

防颱所需產品，消防署指出，包括有居家防颱修繕用品、停電所需用品、保護門窗產品、颱風過後清潔消毒用品、儲備3日防災食物飲用水、緊急避難包及其內容物品等。

消防署表示，今年響應設置防颱專區活動業者，網路平台部分有慈濟慈善基金會、露天拍賣、momo購物網、特力屋、東森得意購、全家行動購、Pchome網路家庭、樂購蝦皮、台灣樂天、台隆手創館、Yahoo奇摩購物等。

實體賣場部分，有家樂福、統一超商（7-11）、大潤發、全聯實業、小北百貨、愛買量販、丸虎國際、金玉堂文具、遠企購物中心、DON DON DONKI唐吉訶德西門店及忠孝新生店。

消防署提到，值得注意的是，樂購蝦皮、台灣樂天和Yahoo奇摩等3家網路賣場，自今天起便開設防颱專區，其他業者開設時間則依各自規劃，於颱風警報發布前幾天開設。

消防署呼籲，民眾做好居家防颱準備，備妥相關防颱用品、防災食物及飲用水，並於颱風季期間隨時注意天氣警特報資訊，才能平安度過颱風可能帶來的危害。（編輯：李亨山）1110601